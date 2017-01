(VIDEO) Ongelukkige nederlaag NEC in oefenduel tegen Sparta

ESTEPONA - NEC heeft woensdag in het Spaanse Estepona een oefenduel tegen Sparta met 3-1 verloren. De Zweed Jordan Larsson maakte als rechtsbuiten zijn officieuze debuut voor de Nijmeegse club.

Voor rust voetbalde Sparta veel makkelijker. De Rotterdammers drukten dat via doelpunten van Goodwin en Spierings ook in doelpunten uit. Bij rust stond het 0-2. In de rust wisselde NEC-trainer Peter Hyballa tien keer. Alleen verdediger Mikael Dyrestam bleef in het veld.

Na rust speelde de Nijmeegse club prima met goed combinatievoetbal. Vooral jongeling Ferdi Kadioglu zorgde voor veel gevaar. Een corner van Kadioglu leverde via het hoofd van Julian von Haacke de 1-2 op.NEC bleef beter. Von Haacke schoot op de paal en Kevin Mayi tegen de lat. Een solerende Mo Rayhi werd in het strafschopgebied neergelegd, maar NEC kreeg geen penalty.

Vlak voor tijd werd het nog 1-3. Brogno scoorde uit een counter. Al met al was het een ongelukkige nederlaag voor de Nijmegenaren.