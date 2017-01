De sneeuw is weg, de Posbank is weer open

Foto: Studio Rheden

RHEDEN - De Posbank bij Rheden is weer via alle wegen te bereiken, meldt de gemeente Rheden. Door gladheid en sneeuw was het natuurgebied sinds maandag nog maar via één weg te bereiken.

De wegen via Velp en Rheden waren afgesloten. Alleen via de Diepesteeg in De Steeg was het nog mogelijk om op de Posbank te komen. Het is de vraag hoelang de Posbank open blijft. De komende dagen kan het opnieuw gaan sneeuwen en dat zou kunnen betekenen dat de Posbank opnieuw wordt afgesloten.

