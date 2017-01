Zhang: 'Natuurlijk gaat elke voetballer naar China, ik misschien ooit ook wel'

ORIHUELA - Carlos Tevez en Oscar zijn er al. Wesley Sneijder kan er ook heen. China is op dit moment 'the place to be' voor voetballers uit Europa. En Yuning Zhang, als aanvaller van Vitesse, sluit zijn ogen er ook nog niet voor. 'Misschien ga ik op een dag ook wel'.

'Ik snap het namelijk wel dat al die voetballers gaan spelen in China. Je hebt er goede dingen. Een goed salaris (Tevez verdient 720.000 euro per week, red.) en een tolk wordt er ook meteen voor je geregeld zodat je meteen gesetteld wordt. Ja, natuurlijk ga je daar dan heen.'

Op de vraag of Zhang dat ook zou willen antwoordt hij als volgt. 'Misschien ga ik op een dag ook wel, het is mijn 'hometown'. Maar op dit moment wil ik mijzelf verbeteren en ik maak hier veel progressie. Dat vind ik nu echt belangrijker.'

Chinezen naar Europa?

Maar nu veel Europeanen naar China trekken is het niet zo dat de Chinezen hun heil gaan zoeken in Europa, zo denkt Zhang. 'Veel voetballers willen daar heel graag blijven en naar Europa komen is moeilijk voor veel Aziatische jongens. Je moet de taal leren en met de cultuur bekend raken. Dat is echt heel moeilijk.'

Contractverlenging in aantocht

En omdat Zhang nu in Europa is en nog niet weg wil, gaat hij binnenkort een nieuw contract tekenen bij Vitesse. Hij heeft namelijke en aflopend contract. 'Ik wil hier heel graag blijven en wil nog meer optredens maken in Vitesse 1. Ik kijk daarom erg uit naar de tweede seizoenshelft.'

Dat heeft ook te maken met het feit dat de spits populair is bij de supporters. Als de spits zich klaarmaakt om in te vallen, of scoort, dan zingen ze hem toe. 'Zhang heu, heu', zo doet de Chinese aanvaller het zelf na. 'Toen ik dat hoorde wilde ik nog wat extra's geven en vechten voor ze. Die momenten blijven mij echt bij.'