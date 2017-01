Treinen rijden bijna altijd tussen Apeldoorn en Zutphen

Foto: ANP

APELDOORN - Tussen Apeldoorn en Zutphen vielen in 2016 de minste treinen uit. Op dit traject gebeurde dat in slechts 0,3 procent van alle treinreizen. Dat is de conclusie van treinreiziger.nl.

De website onderzocht samen met het AD de cijfers van spoorbeheerder ProRail. In de top drie staan verder de trajecten Maastricht-Heerlen en Zwolle-Kampen. Het Gelderse traject kreeg deze 'eretitel' omdat hier volgens treinreiziger.nl niet alleen de minste treinen uitvallen. Ook zijn de treinen tussen Apeldoorn en Zutphen bijna nooit te laat. Drie minuten of meer ProRail telt een trein als vertraagd als een trein drie minuten of meer te laat is. Een uitgevallen trein telt niet mee als te laat. Deze wordt in een ander overzicht geplaatst. De spoorbeheerder wijst er wel op dat het voorlopige cijfers zijn. De definitieve cijfers worden opgenomen in het jaarverslag van ProRail. Zie ook: De resultaten op treinreiziger.nl

Het regent klachten over nieuwe spoorboekje NS, maar is dat ook terecht?