Hond vecht voor zijn leven na mogelijke vergiftiging

Archieffoto

VELDDRIEL - De politie onderzoekt de mogelijke vergiftiging van een hond in het dorp Velddriel in de gemeente Maasdriel. Het dier heeft vermoedelijk van een besmet kadaver gegeten en is daardoor doodziek geworden. Volgens de politie vecht de hond voor zijn leven.

Het kadaver lag aan de Apperdweg. De politie onderzoekt nog of het daadwerkelijk gif bevat en wie de dierlijke resten daar heeft neergelegd. De plek waar het kadaver lag. Wees alert De politie roept lokale hondenbezitters op alert te zijn. 'Verbanden kunnen we nog niet leggen, maar voorzichtigheid is wel geboden.' Het kadaver is inmiddels opgeruimd.