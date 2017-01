Superboeren hebben nog 75.000 euro nodig voor nieuwe supporterskantine

DOETINCHEM - Supportersvereniging Superboeren heeft de helft van het benodigde bedrag opgehaald voor de nieuwe supporterskantine in stadion De Vijverberg.

'Op de goede weg'

'Wij zijn tevreden', zegt Mark Nederlof van de bouwcommissie. 'We zijn op de goede weg, maar er moet nog wat gebeuren.' In totaal gaat de verbouwing zo’n drie ton kosten, maar de helft van dat bedrag wordt al bijgedragen door bedrijven.

Voor het restant is een beroep gedaan op de trouwe fans van De Graafschap. 'We merken een groot enthousiasme als we alle supporters bestoken met de verkoop van een lot.' Met de gekochte loten kunnen verschillende prijzen worden gewonnen.

'Actie, anders is het te laat'

Toch merkt Nederlof dat sommige supporters nog niet mee hebben gedaan. 'Er zijn ook mensen die zeggen dat ze via internet nog wat moeten doen. Vooral die mensen moeten nu tot actie overgaan, want anders is het te laat.'

De verbouwing kan pas doorgaan wanneer het benodigde bedrag binnen is. 'Wij willen direct na afloop van de competitie beginnen', zegt Nederlof over de bouw. 'Dus wij zullen medio februari gaan beslissen of we voldoende geld hebben.' Binnen enkele weken zal de supportersvereniging nog 75.000 euro op moeten halen. 'Ik heb er alle vertrouwen in dat we het gaan redden.'