NEC'er Dumic studeert rechten: Maar noem me nog geen advocaat

MARBELLA - Dario Dumic trainde woensdagochtend pas voor het eerst mee bij NEC op het trainingskamp in Marbella.

De verdediger kwam dinsdagavond om elf uur pas aan in het hotel.

Dumic had daarvoor een bijzondere reden. "Ik kwam uit Kopenhagen. Ik moest examen doen voor mijn studie rechten. De trainer had me een extra dag vrij gegeven. Dat vond ik een mooi gebaar van hem. Ik weet niet of ik het gehaald heb, maar het ging wel goed, denk ik. Ik hoor de uitslag over een paar weken. Ik ben pas net begonnen aan deze studie, dus het is nog te vroeg om mij advocaat te noemen", lacht de Deense Bosniër.

"Mijn vriendin studeerde al rechten en daarom heb ik besloten om dat ook te gaan doen. Via het internet. Het is interessant. Ook om iets te doen buiten het voetbal. We hebben veel vrije tijd nu we hier alleen in Nederland zijn. En het is ook belangrijk om iets anders te doen dan alleen maar voetbal, voetbal."

Geen transfer

De supporters van NEC waren bezorgd dat Dumic een transfer had gemaakt toen hij ontbrak op de eerste training. "Hahaha, nee, ik zat dus op school. Er speelt volgens mij ook niks. De focus gaat nu weer op voetbal. We moeten klaar zijn voor de eerste wedstrijd van de tweede seizoenshelft."