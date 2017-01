Nijmeegse bibliotheek krijgt zonnepanelen op het dak

NIJMEGEN - De Centrale Bibliotheek aan de Erasmuslaan in Nijmegen krijgt zonnepanelen om duurzame energie voor de universiteit op te wekken. Er zal vanaf begin januari de komende drie maanden worden gewerkt aan het dak.

De renovatie wordt in fases uitgevoerd. Er zal begonnen worden met het afzuigen van het grind, wat geluidshinder gaat opleveren. Ook komt er een kraan te staan om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.



'De studenten zullen een rustiger plekje in het gebouw moeten opzoeken of gebruik maken van een studieplek in een andere locatie van de Universiteitsbibliotheek op de campus', schrijft de bibliotheek op haar website.