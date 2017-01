Voetbalclub Bennekom rouwt om overlijden Ome Arend, het oudste lid van de vereniging

BENNEKOM - In de nacht van maandag op dinsdag 3 januari is Arend van den Heuvel overleden. Hij was met zijn 98 jaar het oudste lid van vv Bennekom. De voetbalclub meldt het overlijden op de website.

Bij veel leden van de club was hij bekend als 'Ome Arend'. Van den Heuvel was sinds 1954 lid van de vereniging. Hij werd toentertijd ingeschreven als 24e lid. Als blijk van waardering werd de bestuurskamer van vv Bennekom in 2015 naar hem vernoemd.

Arend van den Heuvel werd in 2014 door burgemeester Van der Knaap benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij heeft in ruim zestig jaar tijd meerdere functies bekleed. Zo was Van den Heuvel bestuurslid, maakte hij deel uit van de elftalcommissie en was hij materiaalbeheerder. In 2014 kreeg hij van burgemeester Van der Knaap een lintje opgespeld voor zijn werkzaamheden.

'Het laatste jaar verslechterde de gezondheid van Ome Arend, hij werd nog zelden gezien op het sportpark. De markante verschijning werd op de tribune enorm gemist', zo schrijft de voetbalclub op de website. 'We zullen hem blijven missen, de strenge materiaalbeheerder, de man met de wijzende wandelstok, de altijd vriendelijke, kritische en trouwe supporter die alles wist (en zag) van VV Bennekom.'