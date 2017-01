120 seconden tijdwinst door dubbelspoor Zevenaar-Didam

DIDAM - Het plan voor een stuk dubbelspoor tussen Didam en Zevenaar krijgt steeds meer vorm. Vanavond mogen Gelderlanders hun mening geven over het zogeheten inpassingsplan tijdens een hoorzitting van Provinciale Staten.

Dat er vier kilometer dubbelspoor komt tussen de twee plaatsen is al langer bekend, maar nu worden de kaders van het plan duidelijk.

Volgens de provincie leiden de maatregelen tot een betrouwbaarder en snellere spoorverbinding tussen Arnhem, Doetinchem en Winterswijk. Door het enkelspoor moeten reizigers vaak wachten tot de trein van de andere kant voorbij is, dat leidt dan tot extra vertraging. Ook wordt de reistijd tussen Arnhem en de Achterhoek met twee minuten verkort.

'En dat voor twee minuten'

Om de spoorverdubbeling te realiseren heeft de provincie een inpassingsplan gemaakt. Op het ontwerp kon iedereen een mening (een zienswijze) geven. Er zijn veertien zienswijzen ingediend. Het inpassingsplan is vervolgens op een paar punten aangepast.

Ook tijdens de hoorzitting vanavond mogen inwoners hun mening geven. Eén van die insprekers is meneer Kooij uit Didam. Zijn huis staat vlakbij het spoor. Hij vindt het vooral belangrijk dat er goede maatregelen worden genomen om geluidsoverlast te beperken en zijn privacy te behouden. 'Er stond een houtwal, die is al weggehaald. Maar er moet dus wel iets voor terugkomen.' Hij hoopt dat zijn voorstel wordt meegenomen in de plannen. Kooij zit sowieso niet te springen om de spoorverdubbeling. 'Tja, en dat voor twee minuten tijdwinst! Maar ja dat is nu eenmaal besloten. '.

40 miljoen

Naast het dubbelspoor komt er ook een nieuw viaduct over de A12 en worden er twee fietstunnels aangelegd. De totale kosten van het project bedragen voor provincie en het ministerie van Infrastructuur 40 miljoen euro. Eind januari nemen Provinciale Staten een besluit over het inpassingsplan.