Bureau GLD 04 januari 2017

ARNHEM - In deze uitzending een woningoverval in Beusichem, een zware mishandeling in het centrum van Arnhem, een woninginbraak in Arnhem, door een babbeltruc is een vrouw uit Beekbergen veel geld kwijt en in het centrum van Apeldoorn wordt een man op straat mishandeld.

Woningoverval Beusichem

Op vrijdagavond 23 december komt een bewoner van een huis aan de Lekdijk-Oost in Beusichem thuis. Rond 22.00 uur parkeert hij de auto en loopt samen met zijn dochter naar binnen. Vrijwel direct komen twee mannen achter ze aan. De twee worden met een vuurwapen bedreigd. Ook een zoon die al thuis was wordt bedreigd. Alle drie de slachtoffers moeten op de grond gaan liggen en worden door de daders vastgebonden. Terwijl één van de daders hen blijft bedreigen, doorzoekt de tweede dader de woning. Op aanwijzing van de slachtoffers vinden de daders geld in de woning. Daarna gaan ze er vandoor en laten de slachtoffers vastgebonden achter.

Auto slachtoffers gestolen

Als de slachtoffers zich uiteindelijk weten te bevrijden en de politie kunnen bellen, blijkt dat de overvallers met de auto van één van hen vertrokken zijn. Dat betreft een blauwe Volkswagen Polo met het kenteken 92-PBN-6. Zeer waarschijnlijk zijn ze daarmee weggereden via de Smalriemseweg in de richting van het dorp Beusichem.

Auto uitgebrand in Acquoy

Op 25 december, 1e kerstdag, meldt een getuige dat er iets brand bij een boomgaard in Acquoy. Die boomgaard zit op de hoek van de Kerkweg met de Bangraaf in Acquoy. Het blijkt de Volkswagen Polo te zijn die na de overval in Beusichem is meegenomen. De auto staat in lichterlaaie en de brandweer kan alleen nog maar nablussen.

Onderzoeksvragen

De politie wil nog graag weten waar die gestolen Volkswagen is geweest tussen vrijdagavond 23 december en zondagavond 25 december. Misschien heeft iemand die ergens zien staan of zien rijden. Verder wil de politie weten hoe de daders bij de woning aan de Lekdijk-Oost zijn gekomen. Wellicht heeft iemand daar rond die tijd een auto gezien. En natuurlijk is alle informatie die betrekking kan hebben op deze overval is van harte welkom.

Woninginbraak Arnhem terwijl de bewoner thuis is

Terwijl de bewoner van een huis aan de Bronbeeklaan in Arnhem op de slaapkamer tv zit te kijken, wordt er beneden ingebroken. Dat gebeurt op 31 oktober. De inbrekers komen binnen door de achterdeur te forceren. Er wordt een kluis opengebroken en met de buit vertrekken de daders weer.

Buit

De buit bestaat uit een groot geldbedrag , sieraden en een creditcard. Die wordt door de man op de foto gebruikt. Hij probeert te pinnen bij de ABN AMRO aan de Hoofdstraat in Velp. Opvallend: het is 31 oktober maar de man loopt op slippers...dat moet toch iemand opgevallen zijn...

Mishandeling in het centrum van Arnhem

Op 30 oktober komt een man in coffeeshop Upstairs in het centrum van Arnhem een man tegen die hij wel eens eerder heeft gezien, die man wil dat het latere slachtoffer hasj voor hem haalt, maar dat doet de man niet.

Confrontatie

Op straat komt het tot een confrontatie, het slachtoffer krijgt een forse stoot in zijn gezicht en breekt daarbij zijn kaak. Wie herkent de man op de foto? Misschien komt de man vaker bij de coffeeshop in de Beekstraat in Arnhem.

Deze man komt met een babbeltruc bij ouderen binnen

Wie herkent deze man? Hij troggelde een vrouw van 87 uit Beekbergen haar pas af. Dat gebeurt op 5 oktober. Hij pint er mee bij de Rabobank. En koopt er verschillende telefoons mee.

Gezellige avond eindigt in ziekenhuis

Een man van 52 uit Apeldoorn wordt op 12 november mishandeld tijdens een avondje stappen. Hij weet zich daar niets meer van te herinneren, zijn dochter heeft hem moeten vertellen wat er is gebeurd.

De man wordt door het drietal op de foto mishandeld in de Hoofdstraat van Apeldoorn. Het slachtoffer wordt onder meer in het gezicht geschopt. Hij wordt zo zwaar toegetakeld dat hij naar het ziekenhuis moet worden gebracht.

Mannen willen pinpas uit een brievenbus vissen in Wapenveld

De man met de paarse colbert probeert in Wapenveld een pinpas uit een brievenbus te vissen. Gelukkig had de bewoonster in de gaten dat dit kon gebeuren en hing een camera op.

Phishing

Phishing is een vorm van internetfraude. Op 5 november krijgt een 39-jarige vrouw uit Wapenveld een mailtje. Daarin stond dat ze een nieuwe bankpas moest aanvragen. Ze vulde haar gegevens in en kreeg een mailtje terug dat ze niet vertrouwde. Ze belde de bank en die zei dat ze in een phishing-truc was getrapt. Meteen is haar rekening geblokkeerd en heeft ze aangifte gedaan. Ook hing de vrouw een camera op.

Mannen vastgelegd op camerabeelden

Op woensdag 9 november rijdt een grijze Renault Megane de straat in met twee donker getinte mannen. Een van hem stapt uit en kijkt in de brievenbus. Hij heeft een opvallend paars colbertje en shirt. En let ook op zijn schoenen.

De eerste keer zit er niks in de brievenbus. De vrouw wordt later nog gebeld. Ze krijgt dan zogenaamd een medewerker van Post NL aan de telefoon met de vraag hoe laat de post meestal bezorgd wordt. De vrouw geeft daar geen antwoord op. 's Avonds staat er weer een man bij de brievenbus. Dan gaat de echtgenoot van de vrouw er achteraan. In het centrum van Wapenveld raakt hij ze uit het oog. De mannen hebben geen buit gemaakt en er is geen geld van de rekening geschreven, maar het is belangrijk dat we ze pakken om te zorgen dat ze niet nog een keer toeslaan.