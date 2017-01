'Zorg is een basisbehoefte, aandacht is wat mensen nodig hebben'

ARNHEM - Zorginstelling Pleyade noemt het zelf een geheel nieuw beroep in de zorg voor ouderen die in hun instelling wonen: de zorggezel. Iemand die enkel en alleen wordt aangesteld om zich te richten op het welzijn van de cliënten.

De zorggezel moet een luisterend oor zijn, een fijn gesprek met een cliënt kunnen houden, een wandeling met de oudere maken, een spelletje doen, een puzzel maken et cetera. Pleyade wil, naast de huidige bezetting, de komende twee jaar tientallen medewerkers voor deze vorm van zorg gaan inzetten. Volgens Pleyade komt deze vorm van zorg wel vaker voor in thuissituaties, maar is het uniek voor een zorginstelling waar cliënten permanent verblijven.

Behoefte aan meer aandacht

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat cliënten die verpleeghuiszorg krijgen behoefte hebben aan meer aandacht. Bij Pleyade is dit al langer onderwerp van gesprek en daarom wordt de nieuwe functie nu ingevoerd. Pleyade biedt zorg en ondersteuning aan ouderen in Arnhem, Elst en de Liemers.