Twaalf straten in Varsseveld zonder stroom door spontane storing

VARSSEVELD - Twaalf straten in Varsseveld hebben woensdag in de ochtend en een deel van de middag geen stroom door een storing bij Liander.

Rond 10.30 uur werd er melding gedaan van de stroomstoring. Elektriciteitsbedrijf Liander meldde op haar website dat de storing omstreeks 12.45 verholpen zou moeten zijn, maar dat is inmiddels omstreeks 15.00 uur geworden. Er wordt namelijk nog gezocht naar waar de kabel zit die de storing veroorzaakt. Pas als die is gevonden, kan er een omleiding voor de stroom gemaakt worden.



Een heel industrieterrein zou last hebben van de zogenaamde spontane storing.

De volgende straten zitten zonder stroom: