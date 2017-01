Jongeman vindt een 'hoopje kat' in zijn schuur

Foto: Dierenambulance Winterswijk/Doetinchem

WINTERSWIJK - Op nieuwjaarsdag ontdekte een jongeman plots een kat in de schuur bij zijn huis aan de Achterweg, in Winterswijk. Het dier was daar naar binnen gegaan om bij een buizenstelsel nog enigszins warmte te vinden.

De dierenambulance van Winterswijk/Doetinchem is nu op zoek naar de eigenaar van de kat, die er slecht aan toe was op het moment dat hij werd gevonden. 'Erg mager, uitgedroogd en zo ziek', schrijven de dierenvrienden op Facebook. Het 'hoopje kat' werd snel afgeleverd bij de dierenarts. 'Met infuus, medicatie en goede zorg werd het weer opgelapt. Zo goed zelfs dat we vanmiddag gebeld werden dat het de reis naar het dierenasiel aankon. Daar gaat het nu verder aansterken.'

Door: Mediapartner Gelre FM Correctie melden