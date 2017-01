Verontwaardiging in Kamer over falen veiligheidsregio's na stuwongeluk

VOORTHUIZEN - De kritiek op de veiligheidsregio's na het stuwongeluk bij Grave klinkt nu ook vanuit Den Haag. CDA-Kamerlid Jaco Geurts uit Voorthuizen heeft vragen gesteld over de communicatie tussen de veiligheidsregio's.

De stuw bij de brug tussen Grave en Nederasselt raakte ernstig beschadigd toen er vorige week donderdagavond een binnenvaartschip tegenaan botste. Het binnenvaartschip vervoerde de gevaarlijke stof benzeen.

Geurts wil van minister Schultz (Infrastructuur) weten hoe het kan dat de omliggende gemeenten in Gelderland veel later zijn geïnformeerd dan de Brabantse gemeenten. Hij vraagt zich af of dat ligt aan gebrekkige communicatie tussen de veiligheidsregio's Gelderland-Zuid en Brabant-Noord. De veiligheidsregio's wilden woensdag niet reageren op de kritiek.

'Het is wel bijzonder dat Grave adviseert ramen en deuren dicht te houden en dat Heumen - dat even ver weg ligt - dit niet wist', zei Geurts woensdagmorgen.

Kamerlid Jaco Geurts over het stuwongeluk:

De Kamervragen volgen op de kritiek van Gelders Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. 'Dat je pas na een paar uur geïnformeerd wordt, kan niet, mag niet, want er had ook gas vrij kunnen komen,' aldus Cornielje dinsdag tegen Omroep Gelderland. 'Dat moet sneller.'

Eerder vertelde toenmalig burgemeester Paul Mengde van Heumen dat hij te laat werd geïnformeerd over de aanvaring. Hij moest het nieuws vernemen via Omroep Gelderland.

Geurts zegt dat hij niet heeft gesproken met partijgenoot en burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, de voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Geurts verwacht dat het nog wel zes weken kan duren voor hij antwoord krijgt op zijn Kamervragen. 'Normaal is dat binnen drie weken. Maar gezien de omvang van dit probleem moet het waarschijnlijk tussen meerdere departementen worden afgestemd en dan komt er nog wel drie weken bij', denkt Geurts.

Overigens is de uitslag van de bloedtest van de schipper nog niet bekend. Daarbij wordt gekeken of hij alcohol had gedronken. Volgens de politie kan het nog wel een week duren voor het duidelijk is of dat het geval was.

Zie ook: