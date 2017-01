Uitslaande brand verwoest bijgebouw in Nunspeet

Archieffoto

NUNSPEET - Een bijgebouw achter een woning in Nunspeet is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig in vlammen opgegaan.

De uitslaande brand aan de Randweg werd rond half twee gemeld. Toen de brandweer arriveerde, stond het bijgebouw in lichterlaaie. Van het onderkomen is niet veel meer over. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan.