Politie vist bier drinkende inbrekers uit de struiken

ZALTBOMMEL - Het politiekorps van Zaltbommel kreeg in de nacht van maandag 2 op dinsdag 3 januari een belletje van een bezorgde bewoonster. Zij had twee mannen zien lopen die wel heel verdacht huizen aan het inspecteren waren.

Agenten ontdekten niet veel later twee fietsen bij een woning aan de Burgemeester Hobolaan. Bij de tweewielers stond ook een rugzak, gevuld met inbrekersgereedschap en een koelkastlade met bier.

Snel daarna viel het oog op twee mannen in de voortuin van een woning. Het duo lag in de struiken, met een biertje in de hand. Het gaat om mannen van 20 en 28 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie heeft ze meegenomen naar het bureau.