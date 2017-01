'Wie doet nu zoiets?' Boosheid na inbraak ijsbaan Harderwijk

HARDERWIJK - Het bestuur van Harderwijk op ijs is boos. Bij hun ijsbaan op de Markt is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken.

'Wij willen vooral weten waarom iemand inbreekt bij een ijsbaan in Harderwijk', vertelt algemeen bestuurslid Marcel Schipper. 'In de tien jaar dat we dit organiseren, is er nog nooit ingebroken. Sowieso is het niet slim. Er hangen tien à twaalf camera's rondom de ijsbaan. Dus inbrekers komen vol in beeld.'

Inmiddels zijn twee mannen (30 en 26) zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hoeveel geld er precies is meegenomen, wil Schipper niet zeggen vanwege het politie-onderzoek. 'De inbraak heeft in ieder geval geen financiële gevolgen voor ons. We kunnen gewoon doordraaien. Vandaag staan er gewoon mensen op het ijs.'

Geen legitimatie

Agenten zagen vlak na de inbraak twee mannen lopen op de Hoofdweg. Het duo leek op de twee dieven. Toen ze de mannen aanspraken, rende één man weg. De tweede persoon kon zich vervolgens niet legitimeren.

'De tweede man werd gevraagd om zijn zakken leeg te halen. Hij bleek veel muntgeld bij zich te hebben. De agenten belden nog een keer met de ijsbaan. Het signalement van de inbreker kwam honderd procent overeen met de man die voor hen stond. Hierna is hij aangehouden', vertelt een woordvoerder van de politie.

Niet veel later werd de tweede verdachte herkend op de Prins Mauritslaan. De man verstopte zich in een tuin. Ook hij werd aangehouden.

Kassalade en zwarte jas

De politie Harderwijk meldt op Facebook dat nog wordt gezocht naar een kassalade en een zwarte jas. Wie de kassalade of de zwarte jas heeft gevonden, moet er van de politie vanaf blijven omdat er mogelijk bruikbare sporen op zitten.