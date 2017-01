MeteoGroup: Het gaat sneeuwen in Gelderland

UDDEL - Liefhebbers van sneeuw kunnen deze week een klein beetje hun hart ophalen. MeteoGroup in Wageningen meldt dat er de komende dagen sprake is van een zogenoemde flitswinter, waarbij het vanavond mogelijk en vrijdagavond zeker gaat sneeuwen.

Een flitswinter verwijst naar een uiterst korte, koude periode die kenmerkend is voor de Nederlandse winter.

'De eerste tekenen daarvan zijn nu al zichtbaar. Er zijn opklaringen, afgewisseld met regen en wat hagel. Woensdagavond komen er enkele winterse buien, waarbij in de Veluwe en Achterhoek mogelijk wat sneeuw valt. De temperatuur schommelt tussen de 0 en -3 graden', vertelt weerman Tom van der Spek van MeteoGroup op Radio Gelderland.

Zie ook: Gelderland getrakteerd op eerste sneeuw van het jaar

De kou zet zich door richting donderdagnacht. Dan daalt de temperatuur naar -7 graden. Van der Spek: 'De flitswinter is ook vrijdag nog niet voorbij. Overdag komt de temperatuur net voorbij het vriespunt. En in de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het sneeuwen. Zaterdag smelt dit sneeuwdek en dan is de flitswinter alweer voorbij.'

Luister hier het hele interview met Tom van der Spek op Radio Gelderland:

Weerwoord van het jaar 2016

Flitswinter werd in december door kijkers en luisteraars verkozen tot weerwoord van het jaar 2016. Deze verkiezing wordt al vijf jaar op rij georganiseerd door Omroep Gelderland en MeteoGroup.