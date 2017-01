Opnieuw auto's uitgebrand, in Arnhem en Wijchen

De uitgebrande auto in Arnhem. Foto: Roland Heitink

WIJCHEN - In Arnhem is in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw een auto uitgebrand. Begin deze week gingen er ook al vier wagens in vlammen op.

Dit keer ging het om een auto die geparkeerd stond bij winkelcentrum Kronenburg. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en laat dat onderzoeken door de technische recherche. Die heeft de auto weggehaald. De brand werd om drie uur ontdekt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, was de auto al niet meer te redden. Dikke rookwolken Aan de Snelliusstraat in Wijchen woedde dinsdagavond laat ook een autobrand. Die ging gepaard met dikke zwarte rookwolken. De brandweer heeft het vuur geblust. De wagen is volledig verwoest. Foto: Roland Heitink De auto zou zijn gedumpt en vervolgens in brand zijn gestoken. De wagen miste meerdere velgen en ook de kentekenplaten ontbraken. Zie ook: Twee autobranden in Arnhem; vier wagens in vlammen opgegaan