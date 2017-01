Martin van den Brink uit Harskamp leidt in Dakar

Foto: Martin van den Brink in 2015 - ANP

HARSKAMP - Martin van den Brink uit Harskamp is de nieuwe leider in Dakar. In zijn Renault Truck won hij de tweede etappe, genoeg voor de koppositie.

De etappe was een dikke 280 kilometer van Resistencia naar San Miguel de Tucumán. Van den Brink verteerde dat dus als best. Wuf van Ginkel uit Ederveen die in dienst van topteam De Rooij rijdt eindigde als 26ste en staat nu 28ste. Net daarachter kwam de Doornspijkse truck van Rainbow Truckteam binnen (28ste), maar in het klassement staan ze een plekje hoger (27).