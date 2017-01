Vandaag in Gelderland: een hotel voor de kerstboom en aandacht voor de Elfstedentocht van 1997

ARNHEM - Een hotel voor de kerstboom, de Elfstedentocht van '97 en aandacht voor een brute woningoverval in Beusichem. Dit is het nieuws van woensdag 4 januari.

In januari is het tijd om de kerstboom buiten de deur te zetten. Maar wie dezelfde boom volgend jaar weer wil gebruiken, moet naar iets anders op zoek. Dat kan bijvoorbeeld bij het Kerstbomenhotel in Harderwijk. Bij de Rietmeen kunnen vandaag bomen worden gepoot. Overzomeren dus.

En weet u het nog? De Elfstedentocht van '97. Omroep Gelderland vroeg u om uw herinnering in te sturen. Van ijskoud langs de kant, nog kouder op het ijs of lekker warm voor de buis. Alle reacties kwamen voorbij. Twintig jaar later zetten we uw herinneringen op een rij. Ook op Radio Gelderland is er aandacht voor de Elfstedentocht.

Woningoverval in Beusichem

In Bureau GLD wordt er vandaag gekeken naar een brute woningoverval in Beusichem. Drie bewoners werden onder schot gehouden en vastgehouden. De politie is op zoek naar getuigen.

Dit is braille. En dat schrift heeft vandaag een bijzondere dag: Wereld Braille Dag. In Ermelo wordt elke dag braille gedrukt. Door braille kunnen mensen met een visuele beperking toch lezen. Volgens de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden blijft braille belangrijk, ondanks de opkomst van apps met bijvoorbeeld luisterboeken. Omroep Gelderland is vandaag in Ermelo en duikt in het brailleschrift.