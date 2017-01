Kashia: 'Ik verlaat Vitesse absoluut niet deze winter'

ORIHUELA - 'Ik vind het niet leuk om te lezen dat ik naar andere clubs word gepraat. Ik ga Vitesse namelijk nu niet verlaten', Vitesse-aanvoerder Guram Kashia is duidelijk.

Via social media werd de aanvoerder overspoeld door reacties. Door uitspraken van een andere Georgiër, Giorgi Gakhokidze, werd vandaag gesuggereerd dat Kashia de Arnhemse club snel zou verlaten. Maar dat wil de aanvoerder zelf helemaal niet.

'Welke aanvoerder verlaat zijn club nou midden in het seizoen? Ik niet in ieder geval. Het is nu ook belangrijk dat ik er dit seizoen bij blijf.'

Tot slot voelt de Georgiër, die voor zijn zevende jaar in Arnhem is, zich ook nog veel te veel thuis in de Gelderse hoofdstad. 'I love it here'. Natuurlijk voel ik soms druk, maar ik houd ook van het publiek, de stad en de club. Ik heb hier een hoop verkregen.'

Wel interesse

Wel geeft de aanvoerder toe dat er interesse is van enkele clubs. 'Maar dat is absoluut niet concreet.'

'Tegen Messi en Ronaldo spelen, dat is een droom'

Over de toekomst wil Kashia zich nog niet te veel uitlaten. 'Ik ben niet op zoek naar een andere club, maar je weet nooit wat er langskomt. Natuurlijk wil je op het hoogste niveau spelen. Het is een droom in dezelfde competitie te spelen als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

En mocht Kashia in de toekomst ooit vertrekken, dan zal de Georgiër niet meer voor Vitesse spelen. 'Ik denk niet dat zoiets goed is.' Maar Kashia heeft wel een contract getekend bij Vitesse waardoor hij later een baan kan krijgen binnen de club.

'Voor het werk zal ik terugkomen, maar niet om te spelen.'