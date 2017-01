'Brailleschrift voor blinden en slechtzienden blijft nodig'

Blinde Coby Bonenberg

ERMELO - Het is vandaag Wereld Braille Dag. Blinden en slechtzienden hebben al eeuwenlang baat bij het brailleschrift. Want via de puntjes die in het papier worden gedrukt, kunnen zij door er met hun vingers overheen te gaan toch lezen. De Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB) in Ermelo drukt dagelijks braille.

In een tijdperk van luisterboeken, mobiele telefoons en tablets zou je denken dat braille niet meer nodig is. Maar volgens de CBB klopt dat niet. Mensen met een visuele beperking zouden beter en sneller woorden leren via braille dan alleen door de woorden te horen. 'Het is voor blinden en slechtzienden belangrijk dat ze lezen, anders zijn ze analfabeet', vertelt CBB-directeur Gerard Cornet bij Radio Gelderland. 'Daarnaast is het makkelijker om een taal te volgen en nieuwe woorden te leren als je toegang hebt tot lezen.' Luister hier het hele interview met Gerard Cornet op Radio Gelderland: Brailledrukkerij De CBB is de enige in Gelderland die een echte brailledrukkerij heeft. Er worden onder andere verschillende boeken, bladen en tijdschriften gedrukt. Jaarlijks rollen er ruim drie miljoen braillepagina's van de band. Eén keer in de maand wordt er De Levende Kerk, een speciale braillekrant, gedrukt met een samenvatting van artikelen uit verschillende kranten. Mensen zijn daar op geabonneerd. Het brailleschrift is ontwikkeld door Louis Braille (1809-1852), die zelf zijn zicht verloor als gevolg van een ongeluk. Op 4 januari wordt jaarlijks stilgestaan bij het belang van braille en de betekenis die het speciale schrift heeft voor veel mensen die blind zijn.