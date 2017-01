'Berekoud, maar een geweldige ervaring'; uw verhaal over de Elfstedentocht van '97

ARNHEM - Twintig jaar. Zolang wachten we al op een nieuwe Elfstedentocht. Omdat die maar niet komt, kijken we nog maar eens terug in de tijd. Naar 1997, toen de allerlaatste Tocht der Tochten werd gereden.

We vroegen op Facebook om uw herinnering aan toen. Hierbij tien reacties.

1. Lammert Vis: Geweldig! Tien uur over gedaan

Natuurlijk beginnen wij bij de heroïsche helden. Zoals Lammert Vis uit Nunspeet. Hij schaatste de Elfstedentocht in '97. 'Het was geweldig. Bijna tien uur over gedaan, super!

2. Voor Diana van Doesburg is het gelijk tijd om herinneringen op te halen. 'Wij waren bij de start en in Stavoren. Het was berekoud, maar een geweldige ervaring.' Miranda van Kessel was ook mee. 'Vergeet ik nooit meer. En die kou? brr... Ik heb een week nodig gehad om op temperatuur te komen.'

Foto: ANP

3. Willy Lammers-Friebel had het qua temperatuur een stuk beter bekeken. 'Het was mijn man zijn verjaardag. De hele familie zat aan de tv gekluisterd. Geen tijd voor hapjes en drankjes. Was heel gezellig.'

4. Ineke Dotinga stond wel langs de kant, niet zomaar voor een willekeurige schaatser... Nee voor haar man: 'Die reed hem in '97 voor de derde keer, samen met schaatsvrienden. De hele dag her en der langs de route gestaan!'

5. Jelle Alink maakte het ook van dichtbij mee, en niet alleen het schaatsen.. 'Bij het bruggetje in Bartlehiem. En de avond daarvoor in Leeuwarden. Daar was het beregezellig.'

Foto: ANP

6. Voor Anouk Verschuuren kleeft er een bijzondere herinnering aan de Elfstedentocht van '97. 'Mijn vader is daar toen heen geweest met een goede vriend. Ik wil altijd nog in hun voetsporen treden, aangezien mijn vader een jaar later is overleden. Het was voor mij toen heel speciaal. Op tv kijken of ik ze zag, met de eerste mobiele telefoons contact houden. Als er weer eentje komt laat ik alles vallen en ga ik er heen.'

7. Ook Wim Buijtenhuijs uit Ermelo vocht in '97 tegen de elementen. 'Het was mijn derde tocht. Tevens de zwaarste vanwege de zeer harde wind.' De schaatser is al sinds 1975 lid van de Vereniging Elfsteden.

Luister het radio-interview met Buijtenhuijs terug:

8. En soms is het andersom. Dan herinnert de Elfstedentocht juist aan een andere periode, zoals bij Diana Hamer. 'Ik zat op een kleine tv met mijn zwangere buik te kijken. Mijn man, mijn zwager en mijn vader waren aan onze huiskamer aan het schilderen en sauzen. Dit wilden we nog even gedaan hebben voordat de baby geboren werd.'

9. Connie Bosman zat dan weer lekker thuis voor de buis. Met haar dochters van wie er eentje een dag daarvoor haar arm had gebroken. Hoe? U raadt het al... Bij het schaatsen...

10. Tineke Spoor heeft ook nog wel een herinnering... Ze vond het maar lang duren. 'Mijn vader genoot ervan, maar wat ik zelf deed weet ik niet meer.'