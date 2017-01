Cornielje vindt kritiek op veiligheidregio's na aanvaring stuw terecht

ARNHEM - De Gelders commissaris van de Koning Clemens Cornielje vindt de kritiek van burgemeester Paul Mengde op de veiligheidsregio's terecht. Mengde, die tot 1 januari burgemeester van Heumen was, vond dat het te lang duurde voordat hij geïnformeerd werd over een aanvaring tegen een stuw bij Grave.

De stuw bij de brug tussen Grave en Nederasselt raakte ernstig beschadigd toen er donderdagavond een binnenvaartschip tegenaan botste. Het binnenvaartschip vervoerde de gevaarlijke stof benzeen. Burgemeester Mengde hoorde via Omroep Gelderland dat er iets aan de hand was. Het viel hem op dat er lang onduidelijk was wie de leiding had, Brabant of Gelderland. Pas drie en een half uur later werd Mengde officieel geïnformeerd.

'Dat je pas na een paar uur geïnformeerd wordt, kan niet, mag niet, want er had ook gas vrij kunnen komen', vindt de commissaris van de Koning Clemens Cornielje. 'Dat moet sneller.'

Onderzoek

De commissarissen van de Koning hebben een paar maanden geleden de Inspectie Openbare Orde & Veiligheid al gevraagd onderzoek te doen naar of regio's elkaar wel altijd goed informeren bij activiteiten en incidenten op de grens. Op dit moment loopt dat onderzoek. 'Volgens de burgemeester is het incident bij Heumen nu typisch zo'n geval waar dat niet goed is gegaan.'

'Ik hoop dat de veiligheidsregio's lessen trekken uit dit incident en dat het in de toekomst beter georganiseerd zal zijn', zegt Cornielje. Ook verschillende Gelderse burgemeesters staan achter de kritiek van burgemeester Mengde.

