Mark Diemers ziet samenwerking met trainer De Jong wel zitten

ZEIST - Mark Diemers wordt bij De Graafschap herenigd met trainer Henk de Jong.

En daar bewaart de middenvelder uitstekende herinneringen aan bij Cambuur. "Ik heb toen negen wedstrijden met Henk gewerkt en volgens mij wonnen we er acht en werden we kampioen. Kampioen wordt nu lastig, maar we willen toch de play-offs halen en om vanuit daar toch weer in de eredivisie te spelen. Dat blijft het uiteindelijke doel. We zijn weer los. Iedereen is goed teruggekeerd van de vakantie. We gaan met volle moed de tweede seizoenshelft in."

Diemers raakte voor de winterstop even zijn basisplaats kwijt. "Die dingen gebeuren wel eens in het voetbal. Maar tegen Almere heb ik een goede wedstrijd afgeleverd en ik hoop dat de trainer weer voor mij kiest en dat ik alle wedstrijden weer ga spelen. Ik weet zeker dat wij beter kunnen, maar in de wedstrijden komt het er niet altijd uit. Deze trainer heeft een hele aanvallende speelstijl, wat bij ons publiek goed ligt en bij de spelers ook."