Hyballa blij met keuze voor Marbella

MARBELLA - De beslissing van NEC om een trainingskamp te beleggen in Marbella is trainer Peter Hyballa goed bevallen.

Met name over de grasmat van het Marbella Football Centre is de trainer lovend. "Het is echt een Teppich (Duits voor tapijt -red.). Geweldig, een Wimbledon-plek. Hier kun je echt goed voetbal spelen, passen en trappen. Die spelers hebben geen mogelijkheid wat te zeggen. Mooi weer, alles goed. Een trainingskamp is niet alleen belangrijk voor de velden, maar ook voor het samenzijn. Ook met twee nieuwe spelers."

Dario Dumic ontbrak nog op de training. "Die wordt nu afgehaald. Die heeft examen gehad, die studeert nog jura (rechten -red.). Het is niet alleen een goede kopper en een goede verdediger, maar ook een intelligente jongen. Dit was de enige mogelijkheid om nu zijn examen te doen. Anders moest hij volgende week en dat kan natuurlijk niet."

"Taiwo Awoniyi trainde niet mee, die was een beetje ziek. Morgen is iedereen erbij en trainen we met 22 veldspelers en vier keepers."