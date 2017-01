NEC-aanwinst: Ik ben Jordan Larsson en hij is Henrik Larsson

MARBELLA - Jordan Larsson krijgt altijd veel vragen over de vergelijking met zijn vader.

De nieuwe aanvaller van NEC lijkt qua uiterlijk heel veel op Henrik Larsson, die furore maakte bij onder meer Feyenoord, Celtic en Barcelona.

"Dat hoor ik al vanaf dat ik een kleine jongen was. Natuurlijk wil ik graag met hem worden vergeleken, want hij was een grote speler. Maar ik ben mijzelf als speler. Ik denk dat het belangrijk is dat wij twee verschillende personen zijn. Dat ik Jordan Larsson ben en hij Henrik Larsson."

De Zweed voelt zich op zijn gemak bij NEC. "Ja, ik vind het heel prettig hier. De jongens hebben mij goed opgevangen. Het is ook goed om nu in te stromen, want de andere spelers hebben ook twee weken vrij gehad. Dus zijn we er fysiek hetzelfde aan toe. De trainer zit er bovenop en is heel enthousiast. Hij eist het topniveau van de speler, dat vind ik goed."

Larsson is een aanvaller die ook graag acties maakt. "Ja, ik heb de bal graag aan de voet. Je kunt van mij wel wat dribbels verwachten, maar niet alleen voor de show, alleen in het belang van het team. Ik vind het niet belangrijk wie er scoort, als het team maar wint. Ik sta het liefst in de spits, maar ik speel waar de coach wil ik dat ik speel."