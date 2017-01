Nijmegenaar bekent betrokkenheid bij dood fietsster uit Geffen

NIJMEGEN - De 28-jarige man uit Nijmegen die is aangehouden voor betrokkenheid bij de aanrijding in Oss waarbij een 22-jarige fietsster uit Geffen om het leven kwam, heeft bekend dat hij de bestuurder was van de auto en dat hij daarna is doorgereden.

Uit politie-onderzoek is gebleken dat de man alleen in de auto zat. De andere twee aangehouden mannen (21 en 30 jaar) uit Nijmegen zijn daarom vrijgelaten. De politie doet nog verder onderzoek. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarwisseling. De auto reed na het ongeval door, maar er bleef een kentekenplaat achter op de plaats van het ongeval.