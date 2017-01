Mogelijk noodoplossing voor kapotte stuw

Foto: Omroep Gelderland

GRAVE - Rijkswaterstaat overweegt een tijdelijke waterkering neer te leggen voor de kapotte stuw bij Grave. Of dat haalbaar is, wordt nog onderzocht. Een van de eisen aan zo'n 'tijdelijke waterkerende maatregel' is dat die binnen 48 uur afbreekbaar moet zijn.

Als de Maas ineens meer toevoer krijgt van regen- of smeltwater, kan het waterpeil in de rivier namelijk snel stijgen. Veiligheid staat voorop, benadrukt Rijkswaterstaat. Vijf schuiven kapot De stuw bij de brug tussen Grave en Nederasselt raakte ernstig beschadigd toen er donderdagavond een binnenvaartschip tegenaan botste. Uit onderzoek is duidelijk geworden dat vijf schuiven kapot zijn. 'Drie ervan moeten volledig worden vervangen', zegt woordvoerster Suzanne Maas. 'Daarnaast is ook de betonnen constructie waar de stuw op rust behoorlijk aangetast', weet Maas. 'De oplossing om de stuw helemaal te herstellen, zal lang op zich laten wachten. Daarom moeten we kijken welke noodmaatregelen we nu kunnen nemen.' Woordvoerster Suzanne Maas van Rijkswaterstaat : In weekend mogelijk weer beperkt scheepvaart Rijkswaterstaat denkt dat de waterstand in het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen tegen het weekeinde zover is gestegen dat er weer beperkt scheepvaart mogelijk is. Sinds maandagavond zorgen noodpompen op de oude sluis bij Heumen voor de aanvoer van Maaswater naar het kanaal. Wanneer de scheepvaart op de Maas kan worden hervat, durft de woordvoerster niet te zeggen.