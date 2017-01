Achilles verliest 'nuttige' oefenwedstrijd tegen FC Oss

GROESBEEK - 'Nuttig. We hebben dingen kunnen uitproberen en we hebben de vijf proefspelers aan het werk kunnen zien.' Achilles-trainer Eric Meijers is blij met de oefenwedstrijd tegen FC Oss. De wedstrijd werd met 3-1 verloren. 'Met de uitslag zijn we natuurlijk niet tevreden, maar daar prikken we wel even doorheen.'

De wedstrijd in Oss werd verdeeld in drie keer een half uur. 'In het begin zag je dat we moesten wennen omdat we met andere jongens aan het spelen waren, maar daarna hebben we een goede fase gehad waarin we zelfs op 2-1 voor konden komen', vertelt Meijers. Proefspeler Emilio Omam Biyik had net daarvoor de stand op 1-1 gezet. 'Hij schoof goed in en maakte een mooie goal', aldus de trainer.

Over welke proefspelers in Groesbeek kunnen blijven, doet Meijers nog geen uitspraken. 'We hebben ze pas één wedstrijd gezien. Maar we moeten snel schakelen. Of ze alle vijf een contract krijgen? Dat is niet aan mij, maar we hopen in de loop van de week meer duidelijkheid te hebben.'