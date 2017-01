Onderzoeker Radboudumc: ‘Vaak onnodige verwijdering galblaas’

NIJMEGEN - Bij tot een derde van de patiënten die last hebben van galblaasstenen wordt de galblaas onnodig verwijderd. Dat concludeert arts en onderzoeker Mark Lamberts van het Radboudumc. Na de operatie verdwijnen de klachten niet. Wél hebben zij risico gelopen op een complicatie en heeft dit geleid tot onnodige zorgkosten.

Lamberts onderzocht welk type patiënt met galblaasstenen baat heeft bij een galblaasoperatie en welke patiënt niet. Patiënten met een algehele goede gezondheid, met buikpijnaanvallen die maximaal een jaar aanwezig zijn, hebben het meeste aan een galblaasverwijdering. Lamberts promoveert op 20 december op zijn onderzoek.

Buikscan

Galstenen worden vaak bij toeval gevonden tijdens een buikscan. De chirurg moet vervolgens beoordelen of bij een patiënt met buikpijn de klachten worden veroorzaakt door de galstenen of door iets anders. Maar dit kan erg moeilijk zijn.

Afwachten

Een alternatieve behandeloptie is een afwachtend beleid. In de dagelijkse praktijk is de variatie in keuze voor behandeling (operatie of afwachten) groot, zowel tussen diverse landen als tussen regio’s binnen één land. Dit komt omdat er weinig bekend is over wat nu de meest geschikte behandeling is voor welke type patiënt en er duidelijke richtlijnen ontbreken. Ook verschillen de voorkeuren van de chirurgen.