Burgemeester trots op unanieme steun voor azc dat er niet kwam

WIJCHEN - De Wijchense burgemeester Hans Verheijen zegt 'trots te zijn' dat Wijchen zich afgelopen jaar bereid toonde een asielzoekerscentrum te bouwen. De politiek steunde het voorstel destijds unaniem. Toch kwam er geen azc, omdat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dit uiteindelijk niet nodig vond.

‘Ik voelde een soort trots over mij heenkomen toen het voorstel voor een azc unaniem werd gesteund', vertelt burgemeester Verheijen tijdens de nieuwjaarsreceptie.

'Als er gewijzigde omstandigheden zullen zijn, zullen we ook zeker niet wegkijken. Daarbij gaan we eerst in gesprek met de inwoners, over onder welke voorwaarden we een azc laten komen.’

Als bestemming zal dan opnieuw worden gekozen voor het oude asielzoekerscentrum langs de Stationslaan.