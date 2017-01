'Als ik profvoetballer word, koop ik een gouden Porsche voor mijn moeder'

WIJCHEN - Hoeveel kleine jongens en meisjes dromen er niet van om profvoetballer te worden? Dat dat er heel veel zijn, bleek dinsdag in Wijchen. Daar werd de Jonger Oranje Talentendag gehouden. 150 voetballertjes mochten zich bewijzen voor de scouts van NEC en FC OSS.

Op de tribune van de sportzaal kijken tientallen ouders gespannen toe. Hoe brengt zoon- of dochterlief het eraf? Ook moeder Helma ten Westeneind zit te kijken hoe haar 10-jarige tweeling Anneloes en Maurits zich de longen uit het lijf rennen. Want voor zowel Anneloes als Maurits geldt dat ze niets liever willen dan profvoetballer worden, het liefst bij NEC.

Maurits: 'Ik wil profvoetballer worden omdat je heel veel geld kan verdienen en omdat ik het leuk vind. En van dat geld ga ik een heel mooi huis kopen en een auto voor mijn moeder kopen.'

Anneloes baalt. Ze raakt geblesseerd en moet naar de kant. Maar even later voetbalt ze toch verder. Ze wil per se ooit bij Oranje voetballen. 'Nou, bij een voetbalwedstrijd heb je heel veel publiek en dan hoor je ze allemaal juichen enzo. Dat is echt cool.' En als dat lukt kan Helma ook van haar dochter op een auto rekenen. 'Dan koop ik een gouden Porsche voor haar of een Ferrari', belooft Anneloes.

Maar zover is het nog lang niet. Eerst maar eens afwachten wat de scouts doen en tot die tijd lekker doorspelen. Want hoe belangrijk het geld ook is, als ze aan het spelen zijn is duidelijk dat bij Anneloes en Maurits plezier in het voetbal toch op één komt.