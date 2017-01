EDE - Michael van Gerwen werd maandagavond Wereldkampioen Darts. In Alexandra Palace versloeg hij Gary Anderson met 7-3. Met een kersverse wereldkampioen uit Nederland is natuurlijk de enige vraag: gaan we nu met z'n allen darten?

'Dat valt een beetje tegen', zegt Dirk van Veldhuizen van de Edese Darts Club. 'We hebben vier mensen die komen kijken, maar met een aanmelding of 15 waren we veel meer tevreden geweest.' De vereniging heeft zo'n 40 leden. Maar die leden leefden wel intens mee met de finale. 'Zo'n niveau. Daar ben ik wel jaloers op ja. Wij gooiden gisteren twee 180'ers en daar zijn we dan heel blij mee.' Van Gerwen en Anderson gooiden er 42.

Robin Frietman, van ADO uit Arnhem is niet jaloers. 'Nee, maar bewondering wel. Natuurlijk, als je hier geen bewondering voor hebt kan je beter naar sjoelen gaan kijken.' Over de groei naar leden kunnen ze in Arnhem nog geen uitspraken doen. 'Dat zien we pas in de zomer. We hebben nu zo'n 1400 leden. We zien wel dat darten populairder wordt.'

Talent, concentratie en rekenvermogen

En ook in de Achterhoek bij IJsseldarts zien ze een groeiende populariteit. 'Veel mensen die het wel willen proberen. Op tv ziet het er natuurlijk makkelijk uit, maar dat bord is natuurlijk wel klein. Voor darten heb je drie dingen nodig: talent, concentratie en rekenvermogen. En bij sommigen ontbreekt dat allemaal.'

Dan is de bewondering voor de precisie van de profs alleen maar groter. 'We hebben hier op een groot scherm zitten kijken. Geweldig, we hebben het hele WK zitten genieten. Bij de jonge jongens hier zie je dan ook dat de motivatie omhoog schiet.' Met als grote doel om ooit ook op het hoogste podium te staan, en dan net als Van Gerwen die felbegeerde beker de lucht in te steken.

Micha Jans, van Rivierenland Dartsbond over de winst van Michael van Gerwen: