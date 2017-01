Vuurwerkoverlast, gewonden en alcoholvergiftigingen; de jaarwisseling in cijfers

ARNHEM - Er zijn 5947 meldingen uit Gelderland binnengekomen bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Toen het meldpunt om 0.00 uur vannacht werd gesloten waren er in totaal iets meer dan 48-duizend meldingen ontvangen.

Vorig jaar ontving het meldpunt bijna 72.000 meldingen, maar toen was er meer tijd om overlast aan te kaarten. De meeste meldingen kwamen uit Groningen, op elke tienduizend inwoners van deze provincie kwamen 37,7 meldingen van overlast. Limburg en Overijssel volgen op de lijst. Vanuit Friesland, Flevoland en Noord-Brabant kwamen de minste klachten.

Klachten per gemeente

In Gelderland kwamen de meeste meldingen binnen in de gemeente Nijmegen. Daar werd 535 keer bij het meldpunt geklaagd. In de gemeente Rozendaal werd het minst geklaagd over vuurwerkoverlast, maar dat is ook de kleinste gemeente van Gelderland.

De meeste vuurwerkoverlast was in...

Om een beter beeld te krijgen van de vuurwerkoverlast hebben we de cijfers ook vertaald naar het aantal meldingen per 10.000 inwoners. Dan blijkt dat in de gemeente Westervoort de meeste vuurwerkoverlast werd ervaren. Daar kwamen 55,3 meldingen per 10.000 inwoners binnen. In de gemeente Oost Gelre werd het minst geklaagd, daar kwamen 11,5 meldingen per 10.000 inwoners binnen.

Weinig letsel

De NOS en VeiligheidNL deden een ronde langs alle ziekenhuizen in Nederland. In Gelderland werden ten opzichte van voorgaande jaren weinig vuurwerkslachtoffers behandeld in het ziekenhuis. Niet alle ziekenhuizen konden al cijfers geven over het aantal patiënten dat binnen werd gebracht tijdens de jaarwisseling. Het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk hoger.

Meer oogletsel

Dit jaar had ruim een derde van de vuurwerkslachtoffers oogletsel, vorig jaar was dat iets minder dan een kwart. Het meeste letsel is veroorzaakt door siervuurwerk. Dertig procent van de patiënten op de eerste hulp had brandwonden. Eén op de vier liep letsel op aan een hand of vingers, minder dan tijdens de vorige jaarwisseling toen dat ruim een derde van de patiënten overkwam. Er zijn dus meer oogletsels en minder handletsels opgelopen dan vorig jaar. Hoe de verhoudingen in Gelderland zijn, is niet bekend.

Daling vlakt af

Als je naar de landelijke cijfers kijkt is de daling van het aantal vuurwerkslachtoffers bijna tot stilstand gekomen, meldt de NOS. Op de bijna negentig spoedeisende hulpafdelingen werden in totaal 473 mensen met vuurwerkletsel behandeld. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen dezelfde posten 480 mensen hielpen. Wel werden er bijna honderd mensen meer behandeld omdat ze stomdronken waren. Ties Eikendal, voorzitter van de Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen, zegt tegen de NOS dat het letsel wel steeds ernstiger wordt. Volgens hem speelt alcohol daarbij een rol.

Alcoholvergiftiging

Landelijk steeg het aantal gevallen van ernstig alcoholmisbruik van 380 in 2016 naar tenminste 473 in 2017. In Gelderland is het aantal mensen dat in het ziekenhuis werd opgenomen met een alcoholvergiftiging juist lager dan voorgaande jaren.