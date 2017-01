Gieterij Van Voorden uit Zaltbommel na 105 jaar failliet

Foto: Bart Meesters

ZALTBOMMEL - Gieterij Van Voorden Castings in Zaltbommel is failliet. Dat meldt het Brabants Dagblad. Het bedrijf bestond maar liefst 105 jaar en had zelfs het predikaat Koninklijk.

Van Voorden produceerde scheepsschroeven en industrieel gietwerk. Verder verzorgde het bedrijf service en onderhoud. Bij het bedrijf werken zo'n 80 mensen. De directie was dinsdag niet bereikbaar voor een reactie. Van Voorden is onderdeel van Andus Group dat gevestigd is in Vianen.