Van wc-papier tot chocola: winkeldieven plunderen er vrolijk op los

HUMMELO - Luiers, babykleding, heel veel chocola, wc-papier, afwasmiddel en tientallen flessen shampoo. Winkeldieven in de Achterhoek wisten niet van ophouden.

De drie Roemenen liepen tegen de lamp door een diefstal in Hengelo. De politie wist de auto met de verdachten in Hummelo te stoppen. Daar werd het arsenaal aan spullen gevonden, waarvan de politie vermoedt dat het van diefstal afkomstig is.

De dieven zijn aangehouden en zitten in de cel.