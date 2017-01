Hans Keuper

ARNHEM - Geb. 10-9-44 in Dinxperlo. Biologiestudie in Utrecht (8 jaar). Ontwikkelingswerk in Kameroen (7 jaar). Biologieleraar in Doetinchem (28 jaar), muzikant, artiest en schrijver( tijdens en er na).

In deze fase Frontman Boh Foi Toch en solooptredens plus bij behorend denk- en schrijfwerk. Af en toe werk als presentator en dagvoorzitter. Hoe? Voornamelijk met behulp van muziek en met het Neder-Saksisch als voertaal. Actief in met name in de oostelijke gebieden van Nederland, ten oosten van de Utrechtse heuvelrug. Hobby's: Muziekmaken en -schrijven, tuinieren en reizen met Rita, lezen en vooral (!) optrekken met mijn kleinkinderen. Je kunt meer van en over mij te weten komen via www.bohfoitoch.nl en ook via youtube