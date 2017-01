Jan-Martin Berghuis

ARNHEM - Geboren (1967) en getogen Groninger, drogistenzoon, getrouwd en gezin, baptistenpredikant en uitvaartspreker (www.getijde119.nl). Woont in Arnhem.

Een schets in een paar woorden en drijfveren.

“Ik hou van God en ik hou van mensen – voor mij zijn beide heel concreet en hebben met elkaar te maken. Dat wil ik uitleven en verwoorden. Met en voor mensen.”.

Liefhebber van ijshockey kijken en floorball doen, kloosters en creatieve kerkplanting. In dat laatste ben in actief in Arnhem www.leef-arnhem.nl en bij Urban Expression (www.urbanexpression.nl). Tot slot: veelschrijver van columns.

(ik zit ook op linked in)