Maikel de Kreek

ARNHEM - 41 jaar, getrouwd en heb twee kinderen.

Ik heb theologie gestudeerd aan de universiteit in Apeldoorn. Na mijn opleiding ben ik in 2004 predikant geworden in de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) te Rijsbergen. Sinds 2010 ben ik als predikant verbonden aan de NGK te Doetinchem.

Mijn werkzaamheden naast het voorbereiden en voorgaan in kerkdiensten zijn onder andere les (catechisatie) geven aan tieners, bezoeken van gemeenteleden waar zorg, ziekte of moeite is en het geven van Bijbelsonderwijs aan mensen die meer willen weten over het geloof.

Ik ben werkzaam in de NGK te Doetinchem, Bilderdijkstraat 3, 7009 JL in Doetinchem.

Social media: Zie ons site: www.ngkdoetinchem.nl of volg mij op twitter.