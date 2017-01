Bram Grandia

ARNHEM - Getrouwd met Marian (sinds 1972). Drie dochters: Mirjam, Kirsten en Suzanne en vijf kleinkinderen : Zoë, Milanka, Chloë, Kostís en Branko. Heerlijk om met hen op stap te zijn.

Ik ben een dominee met emeritaat (letterlijk : uitgediend). Ik ben begonnen in Westervoort in 1976. In 1981 verhuisd naar Amsterdam, predikant in de Keizersgrachtkerk. In 1995 ben ik naar de IKON gegaan, als IKON pastor. Later voor de helft van mijn tijd als teamleider godsdienst. Van 2008-2013 was ik hoofd van het IKON Pastoraat. In die tijd had ik bij de IKON een wekelijkse radiocolumn. Woon sinds 2003 in Doesburg. Heb tussen 2003 en 2008 voor 50% als predikant gewerkt in de Protestantse Gemeente te Wehl. Kortom ken de Liemers en de Achterhoek wel een beetje. Ik houd van de rand van de kerk en het zoeken naar wat we als mensen -wel of niet religieus- gemeenschappelijk hebben en samen kunnen doen voor het welzijn van dorp, stad, land en wereld. Een brug opblazen is snel gebeurd. Bruggen bouwen kost meer tijd.

Ik preek geregeld op zondag in de buurt, maar ook in de randstad. Daarnaast tennis ik zo'n drie keer in de week in Doesburg. Heerlijk. Ik schrijf geregeld. Ik ben zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de eerste eeuw in Israël, zeg maar in de sociale kontekst waarin Jezus rondliep. De laatste jaren heb ik verschillende keren Israël en de Westbank bezocht. Dat Israëlisch-Palestijnse conflict houdt me bezig.

Ik houd lezingen over het project The Tent of Nations in Bethlehem. Ik ben actief in het bestuur van de Stichting Vrienden van The Tent of Nations. (www.tentofnations.nl) . In Doesburg werk ik mee aan het project 'Preek van de leek' in de Grote of Martinikerk. Ik ben voorzitter van een fondswervingsgroep voor nieuwe stoelen in de Martinikerk. Ook in een kerk is comfortabel zitten van groot belang.

Ik ben redelijk actief op Facebook