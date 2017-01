Henk Overdijk

ARNHEM - In 1957 geboren in Aalten. Mijn vader was daar dominee, en ik heb de eerste twintig jaar van mijn leven in Aalten gewoond.

Van de Achterhoek, en het mooie Oost-Nederlandse landschap in het algemeen, kan ik zeer genieten, het voelt altijd als thuiskomen.

Na de middelbare school ging in naar Pedagogische Academie “Groen van Prinsterer” in Doetinchem, en nadat ik mijn onderwijsakte heb gehaald werkte ik 7 jaar in het lager onderwijs. Toch wilde ik dat niet mijn hele leven doen, en na een theologiestudie aan de Rijksuniversiteit van Utrecht ben ik predikant in de Hervormde kerk geworden. Eerst in Neede, vervolgens in Markelo, daarna in De Lier en nu, sinds eind 2013, in Ommeren in de Betuwe.

Als dominee houd ik me bezig met mensen, in relatie tot geloof en kerk. Dat betekent voorganger zijn in kerkdiensten, kinderen dopen, huwelijken inzegenen, voorgaan in rouwdiensten en alle contacten daaromheen. Het is een stukje meelopen met mensen, en proberen samen het licht van het evangelie te zien, in ontmoeting, gesprek en toerusting.

Mijn hobby's zijn lezen, vooral Nederlandse literatuur, biografieën en poëzie, waarbij ik veel vind bij de dichters Gerrit Achterberg en Chris van Geel. Ik luister graag naar klassieke muziek en ik ben dol op treinen. Heb veel boeken over de spoorwegen in Nederland en sta in vrije momentjes graag met het fototoestel aan het spoor, om treinen te fotograferen.

Mijn website is “Dompraat” https://sites.google.com/site/dompraat/