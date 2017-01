Politie zoekt daders van woningoverval Beusichem

BEUSICHEM - De politie gaat vanavond in het programma Bureau GLD op zoek naar twee mannen die op kerstavond een woningoverval pleegden in Beusichem. Drie bewoners van een huis aan de Lekdijk-Oost werden onder schot gehouden en vastgebonden.

De daders gingen er met een Volkswagen Polo vandoor. Die werd de volgende dag, op Eerste Kerstdag, teruggevonden in een boomgaard in Acquoy. De auto stond in brand en de brandweer kon niet voorkomen dat de auto in vlammen opging.

De politie is op zoek naar getuigen en andere mensen die informatie over de overvallers hebben. Zij worden in het programma Bureau GLD gevraagd zich te melden bij de politie.

Bureau GLD is vanavond om 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland (elk uur herhaald).