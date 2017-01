Ivo de Jong

ARNHEM - Ik kom uit 1956, heb dit jaar een fantastisch feest gegeven met mijn rock & roll band van vroeger. De sax deed het nog naar behoren!

Het begint met DOM en het eindigt met NEE en er staat een grote I in het midden. En dat voor vijf clubs, waaronder Lunteren.

Ik doe dat met hart en ziel, poezie en pop, fluit en sax.

Van Brielle over Schiedam en Rotterdam, via Woubrugge tot Lunteren, en freelance bij rouw en trouw

Ik ben aktief op FB en heb al heel lang een eigen site (afgekeken van Kreatief In Kurk: KRIK - Kreatief in Kerk. KRIK ben ik, en er zijn al diverse garagebedrijven geweest die mijn naam wilden kopen. Ik was de eerste theoloog uit Europa die de shtml codes onder de knie kreeg en websites bouwde. Tegenwoordig werk ik met joomla.