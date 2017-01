Ellie Smeekens

ARNHEM - Ik werk net als Geert Rozema en in duo-functie als coördinator in het inloophuis Sint Marten en als buurtpastor in Klarendal/Sint Marten/Spoorhoek vanuit de RK.Sint Eusebiusparochie van Arnhem e.o.

We hebben veel contacten met wijkbewoners en allerlei (hulpverlenings)instanties in de wijk en zijn betrokken bij diverse activiteiten met en voor wijkbewoners (bv. wijkatelier, eetgroep, interreligieuze dialoog, vastentas etc). Ik ben getrouwd heb 4 volwassen kinderen en 3 kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn lezen, wandelen, spelletjes doen. https://www.facebook.com/Inloophuis-Sint-Marten-Diaconaal-Centrum-RK-Parochie-Sint-Eusebius-639780932831654/?fref=ts