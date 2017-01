Margot van Veen

ARNHEM - 46 jaar, geestelijk verzorger in Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk.

Als geestelijk verzorger spreek ik dagelijks patiënten, ben ik klankbord en gesprekspartner. Juist in het (her)ontdekken van krachtbronnen, het uithouden, verwerken en leren leven met je ziektesituatie is het fijn dat er iemand beschikbaar is om mee te praten. Ik ben er voor alle patiënten, ongeacht levens- of geloofsovertuiging. Zelf ben ik katholiek en betrokken bij de Dominicanenkerk in Zwolle. Ik ben getrouwd, heb 3 kinderen en een prachtige hond!

www.stjansdal.nl