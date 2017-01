Julian von Haacke heeft geen angst voor concurrentie bij NEC

MARBELLA - Met de komst van Ali Messaoud neemt de concurrentie bij NEC alleen maar toe.

Hij is een aanvallende middenvelder en die positie werd de laatste wedstrijden ingevuld door Julian von Haacke. "Dat is alleen maar goed. Ik heb geen angst voor concurrentie. Dat maakt iedereen sterker en wij worden daar een beter team voor."

Von Haacke kende een prima reis naar het trainingskamp in Marbella. "Het was ontspannend. Ik heb het grootste deel kunnen slapen. We moeten op dit trainingskamp aan wat dingen werken, waardoor we niet wat punten meer hebben gehaald. De omstandigheden hier zijn lekker. Mooi weer, dan is het ook fijner om te voetballen."