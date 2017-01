Polderpop Leuth 2.0: van eendaags naar meerdaags festival?

LEUTH - Het kleinschalige festival PolderPop in Leuth groeit wellicht uit van een eendaags naar een meerdaags festival. De organisatie onderzoekt of er behoefte is aan een langere editie.

Kleinschalig

PolderPop is een kleinschalig openluchtfestival met een neus voor nieuwe veelbelovende pop/rockbands. Zo speelden de afgelopen jaren bands als De Staat, Kensington, Julian Sas en Marike Jager op het popfestival.

Welke muziek?

In de enquête vraagt de organisatie het publiek niet alleen of er behoefte is aan uitbreiding maar ook welke muziek er dan geprogrammeerd moet worden. Organisator Erik Brugman: 'gaan we voor roots of house, voor heavy metal of smartlappen, voor klassiek of soul of gaan we voor een kinderfestival?'

De vragenlijst op de site van PolderPop kan worden ingevuld tot en met 23 januari.